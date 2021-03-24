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Есть в наличии5 042.20 руб./шт5 932 руб.Есть в наличии4 875.60 руб./шт5 736 руб.Есть в наличии4 596.80 руб./шт5 408 руб.Есть в наличии4 778.70 руб./шт5 622 руб.Есть в наличии4 296.75 руб./шт5 055 руб.Есть в наличии4 129.30 руб./шт4 858 руб.
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24 Марта 2021Шкафы для одежды ШРМ со скидкой в наличии
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24 Марта 2021Шкафы для одежды ШРК со скидкой в наличии
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24 Марта 2021Шкафы для одежды ШРС со скидкой в наличии
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16 Марта 2021Шкафы для одежды ML со скидкой в наличии
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16 Марта 2021Шкафы для одежды ШР со скидкой в наличии
Интернет-магазин сейфов и металлической мебели с офисом в Казани
Компания «Стелмикс» - это уверенно развивающаяся компания с профессиональным опытом по поставке строительного оборудования, металлической офисной мебели и складского оборудования крупным промышленным предприятиям Татарстана и России. Благодаря широкому составу специалистов, мы участвуем в аукционах на различных государственных и коммерческих площадках и заключаем государственные контракты с Бюджетными организациями по Всей России. Широкий ассортимент каталога позволит найти всё :от офисного сейфа до мачтового подъемника. Вся продукция каталога интернет-магазина www.stelmix.ru сертифицирована и изготовлена из лучших материалов по выгодным для Вас ценам. Индивидуальный подход к каждому покупателю и гибкая система скидок способствует плодотворным и долгим отношениям с нашими покупателями.
Решения подобранные в нашей компании и грамотная консультация команды менеджеров, действительно оказываются наиболее эффективными, благодаря взвешенному и скрупулезному подходу к ценовой политике и ассортименту.Подробнее