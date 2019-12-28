Архивные шкафы
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5 527.20 руб./шт
5 880 руб.
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352.80 руб.
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8 272 руб./шт
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528 руб.
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420 руб.
Шкаф архивный металлическийАрхивные шкафы представляют собой наиболее оптимальный вариант для хранения документов – офисных, деловых, архивных или бухгалтерских. Их также можно использовать в складских помещениях. Металлическая основа таких шкафчиков – гарантия сохранности важной документации.
Основные преимущества железных архивных шкафов перед изделиями из других материалов:
- прочность конструкции и долговечность изделия в целом – срок службы намного больше, чем у моделей из ДСП;
- огнестойкость обеспечивает сохранность важных бумаг в течение определенного времени при пожаре;
- возможность влажной обработки и дезинфекции металлических поверхностей;
- возможность размещения разноформатных папок с документами благодаря регулированию высоты полок;
- гладкая поверхность порошковой окраски металла не повреждает документы и мебель в помещении при размещении архивных шкафов на ее поверхности;
- сборно-разборная конструкция обеспечивает легкость монтажа и транспортировки изделия;
- наличие замков повышенной секретности, ригельной системы запирания, обладающих высокой надежностью.
Где купить в КазаниАрхивные металлические шкафы для документов представлены в широком ассортименте в интернет-магазине «Стелмикс». У нас вы можете купить как недорогие варианты по цене от 3300 рублей, так и большие двустенные модели по более высокой цене с двойными дверями и электронным кодовым замком. Последние обладают повышенной взломостойкостью. Все предлагаемые нами в Казани архивные металлические шкафы – российского производства и имеют заводскую гарантию.
В нашем каталоге представлены разные по своей конструкции, внешним габаритам и внутренним размерам модели. Наиболее распространенные из них: односекционные с полками – 3, 4 и более полок, регулируемых по высоте.
В случае выбора двухсекционного (двухдверного) металлического архивного шкафа вы можете разделить внутреннее пространство полками для документов разного назначения. Или использовать разные секции и ячейки для документов разных сотрудников. При этом существует возможность закрыть индивидуальную секцию на отдельный замок.
Мы выполняем доставку архивных шкафов по Казани сразу после оформления заказа. Также покупатель может забрать приобретенное изделие со склада самостоятельно.
Оплата осуществляется наличными или безналичным способом.
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